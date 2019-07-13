Эпштейну предъявили обвинения в попытке подкупа потенциальных свидетелей

Прокуратура штата Нью-Йорк предъявила миллиардеру Джеффри Эпштейну дополнительные обвинения в попытке подкупа лиц, которые могли быть привлечены в качестве свидетелей к судебному разбирательству по делу о торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на документы суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно им, власти установили, что Эпштейн в прошлом году перевел суммарно $350 тыс. двум лицам, имена которых не раскрываются. Прокуратура Нью-Йорка на основании дополнительных обвинений требует от суда отказать миллиардеру в праве выйти на свободу до завершения процесса над ним.

Как сообщалось ранее, миллиардер согласен находиться под домашним арестом до завершения судебного разбирательства. Внесение суммы залога Эпштейн гарантировал стоимостью своего дома в нью-йоркском районе Манхэттен и персонального самолета. Адвокаты обвиняемого настаивают на том, что поведение подзащитного за последние 14 лет доказывает отсутствие риска попытки бежать от правосудия и опасности для общества.

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила в понедельник 66-летнему Эпштейну обвинения в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации. По словам адвоката Джека Голдбергера, его подзащитный не признал свою вину в этих преступлениях. Финансист, которого подозревают в сексуальных связях с несовершеннолетними девушками, заявил, что предполагаемые жертвы вступали с ним в интимные отношения добровольно и что в тот момент он считал, что им было больше 18 лет.

Эпштейн был арестован в субботу после того, как его самолет, прибывший из Парижа, приземлился в аэропорту в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Как сообщалось ранее, арест миллиардера может быть связан с резонансным разбирательством в 2007-2008 годы. Эпштейна обвиняли тогда в том, что он пользовался услугами несовершеннолетних проституток.

В 2008 году он признал свою вину в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме более одного года. Министр труда США Александр Акоста в пятницу подал в отставку на фоне обвинений в том, что он в 2008 году помог Эпштейну избежать более сурового наказания.

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