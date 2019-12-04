США рассматривают возможность введения пошлин на импорт автомобилей

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему не исключает возможности введения пошлин на импорт автомобилей. Об этом во вторник сообщил агентству Reuters министр торговли Соединенных Штатов Уилбур РоссЮ передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ведем переговоры с отдельными компаниями <...> Может оказаться, что в пошлинах есть необходимость, а может и нет", - сказал Росс журналистам агентства, однако не уточнил дату возможного введения тарифов.

В мае американский лидер, ссылаясь на министерство торговли, заявил, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС, Японии и других стран "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести консультации по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней, однако по истечении этого срока в середине ноября о введении пошлин объявлено не было.

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