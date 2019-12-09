США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкционный список в отношении Венесуэлы, включив в него двух граждан этой страны. Соответствующее сообщение опубликовала в понедельник пресс-служба Министерства финансов США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) приняло меры против Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона", - говорится в тексте. Как указывает Минфин США, в апреле 2016 года Дугарте Падрон был назначен генеральным директором Административной службы идентификации, миграции и иммиграции (SAIME) - правительственного учреждения Венесуэлы, а в июне 2018 года этот пост занял Вискаино Гил.

"Когда Дугарте [Падрон] был генеральным директором SAIME, он получал взятки, а SAIME была причастна к коррупционным сделкам, включающим продажу паспортов", - указывается в пресс-релизе.

"С осени 2018 года официальные лица SAIME и Вискаино [Гил] замешаны в коррупции, получении от заявителей тысяч долларов за паспорта и перечислении этих средств на личные счета Вискаино [Гила] в иностранные банки", - утверждает Минфин США. Отмечается также, что административная служба под руководством Вискаино Гила продавала паспорта гражданам других государств, а "среди персонала SAIME были члены вооруженных групп... нелегитимного бывшего венесуэльского президента Николаса Мадуро".

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