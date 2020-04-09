Госдеп пригрозил Сирии санкциями после утверждений экспертов ОЗХО о применении химоружия

Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против Сирии в связи с публикацией доклада Группы по расследованию и идентификации (ГРИ) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы имевшем место использовании сирийскими властями боевых отравляющих веществ в марте 2017 года в населенном пункте Эль-Латамна. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, какие конкретные меры может принять Вашингтон в отношении Дамаска после публикации доклада. По словам дипломата, США могли бы обратиться в Совет Безопасности ООН, однако считают это фактически бесполезным. "К сожалению, этот механизм недоступен нам, потому что Россия, которую обычно поддерживает Китай, блокирует все попытки привлечь к ответственности режим [президента Сирии Башара] Асада и его союзников", - сказал он.

"По этой причине нам придется предпринимать действия другого рода. Это действия политического, дипломатического и экономического характера", - подчеркнул представитель Госдепартамента. По его словам, речь идет в том числе о рестрикциях. "Они (шаги США - прим. ТАСС) включают в себя также санкционные программы, в том числе санкции в рамках "Акта о защите гражданского населения Сирии" (CAESAR Syria Civilian Protection Act), который недавно был принят подавляющим большинством голосов в нашем Конгрессе, чтобы наказать режим и, прямо скажем, наказать экономически тех, кто его поддерживает, за то, что они сделали", - отметил дипломат.

"Они включают в себя также дипломатическую изоляцию режима. Они включают в себя блокирование любой стабилизационной помощи для восстановления страны до тех пор, пока страна не будет соблюдать свои обязательства в рамках ООН", - добавил сотрудник Госдепартамента.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне разделяют оценки, содержащиеся в докладе экспертов ОЗХО. При этом он не привел каких-либо конкретных фактов, осудив от имени США "применение химоружия" и потребовав от властей Сирии "немедленно прекратить разработку, хранение и использование химоружия".

В докладе ГРИ утверждается, что ВВС Сирии несут ответственность за три инцидента, имевших место в Эль-Латамне (провинция Хомс) в марте 2017 года. По версии следователей ОЗХО, в ходе двух из них, 24 и 30 марта, вылетевшие с авиабазы Шайрат сирийские военные самолеты Су-22, приписанные к 50-й бригаде 22-й авиационной дивизии, сбросили на юге населенного пункта бомбы, содержавшие ядовитый газ зарин. Кроме того, говорится в докладе, 25 марта вертолет ВВС Сирии сбросил баллон с хлором на госпиталь.