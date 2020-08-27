Михаил Гусман о предвыборной кампании в США (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал гостем передачи «49 минут», которая транслируется на Youtube-канале «Эхо Москвы».
Передача была посвящена предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки.
В ходе передачи Михаил Гусман уделил особое внимание деятельности кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.
Trend представляет полную видеозапись передачи
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