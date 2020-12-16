Майкл Пенс сообщил, что ему вскоре сделают прививку от коронавируса

Вице-президент США Майкл Пенс заявил во вторник во время выступления в городе Блумингтон (штат Индиана), что намерен в ближайшие дни вакцинироваться от нового коронавируса. Трансляцию вели центральные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни сам получу вакцину", - отметил республиканец. Он заверил, что привьется "без колебаний". По словам Пенса, "американцы могут быть уверены" в том, что в США "не пренебрегали какими-либо стандартами безопасности" в том, что касается разработки и сертификации вакцины.

По сведениям телеканала CNN, прививку Пенсу могут сделать к пятнице. Есть вероятность, что он вакцинируется публично, однако это еще окончательно не решено.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США на прошлой неделе одобрило обращение компаний BioNTech и Pfizer о регистрации их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 16,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 302,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.