США заказали еще 100 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer с поставками до 31 июля

США получат еще 100 млн доз вакцины от коронавируса, которую разработали BioNTech и Pfizer. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространили в четверг компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фирмы "объявили о втором соглашении с правительством США на поставки еще 100 млн доз вакцины против COVID-19, которые будут произведены на находящихся в США мощностях", говорится в сообщении. "Это повышает до 200 млн число доз вакцины для Соединенных Штатов", - отметила пресс-служба. Поставки будут выполнены до 31 июля 2021 года, стоимость второго контракта - $1,95 млрд.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

Применение препарата в США началось 14 декабря.