США заказали еще 100 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer с поставками до 31 июля

США 23 декабря 2020 17:32 (UTC+04:00)
США заказали еще 100 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer с поставками до 31 июля

США получат еще 100 млн доз вакцины от коронавируса, которую разработали BioNTech и Pfizer. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространили в четверг компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Фирмы "объявили о втором соглашении с правительством США на поставки еще 100 млн доз вакцины против COVID-19, которые будут произведены на находящихся в США мощностях", говорится в сообщении. "Это повышает до 200 млн число доз вакцины для Соединенных Штатов", - отметила пресс-служба. Поставки будут выполнены до 31 июля 2021 года, стоимость второго контракта - $1,95 млрд.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Эффективность препарата составляет 95% после второй дозы, человеку требуется введение двух доз. Вакцина должна храниться при температуре минус 75-80 градусов Цельсия (ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней).

Применение препарата в США началось 14 декабря.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане увеличилось производство фруктов и ягод
В Азербайджане увеличилось производство фруктов и ягод
Современные ресурсоемкие приложения требуют скорейшего внедрения сети 5G
Современные ресурсоемкие приложения требуют скорейшего внедрения сети 5G
В 2021 году ОАО &quot;Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана&quot; получит из госбюджета более 400 млн манатов
В 2021 году ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" получит из госбюджета более 400 млн манатов
Loading Bars
Лента новостей
Иран и Азербайджан обсудили развитие МСБ на освобожденных территориях Азербайджана Экономика 17:45
Перечень средств реабилитации для лиц с инвалидностью пополнен 23 новыми видами - минтруда Азербайджана Общество 17:39
Азербайджанский НИИ о вероятности заражения новой формой COVID-19 лиц, переболевших коронавирусом Общество 17:34
США заказали еще 100 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer с поставками до 31 июля США 17:32
Решение карабахского конфликта - важный этап в исторической трансформации региона - американский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 17:30
В Азербайджане от COVID-19 вылечился 4461 человек, выявлены 2334 новых случая заражения Общество 17:23
В Узбекистане примут план адаптации к изменению климата Узбекистан 17:21
Названы способы расширения сотрудничества Азербайджана и США Политика 17:19
Объём кредитования Нахчыванской АР в годовом исчислении существенно увеличился Финансы 17:17
В Азербайджане увеличилось производство фруктов и ягод Бизнес 17:16
Музыка великого музыканта джазовой истории памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО) Культура 17:11
В "Белом городе" в Баку построены еще 11 автодорог протяженностью 2460 метров (ФОТО) Экономика 17:10
Тбилисские таксисты будут привиты от гриппа бесплатно Грузия 17:09
Болгария отменила запрет на авиасообщение с Великобританией Европа 17:04
Таджикистан намерен использовать опыт Азербайджана в области промышленных парков Экономика 17:03
Современные ресурсоемкие приложения требуют скорейшего внедрения сети 5G ИКТ 16:57
Елисейский дворец заявил об улучшении здоровья Макрона Европа 16:56
В этом году всего 15% абонентов превысили лимит - ПО "Азеригаз" Общество 16:38
Со следующего месяца в 36 городах и районах Азербайджана будет внедрена система ОМС Общество 16:35
В 2021 году ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" получит из госбюджета более 400 млн манатов Бизнес 16:07
В городе Шуша открылось административное здание Службы госбезопасности (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:05
В Грузинский порт Поти было завезено на корабле 14 000 тонн американской пшеницы Бизнес 16:04
Азад Шабанов о визите в город Шуша – это один из самых важных дней в моей жизни (ФОТО/ВИДЕО) Социум 16:03
Решающая роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в достижении Победы бесспорна – российский политолог Политика 16:00
Село Велигулубейли Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 15:57
Азербайджан предложил комитету по искусственному интеллекту свою методологию применения ИИ ИКТ 15:55
Минсельхоз Туркменистана объявляет тендер на закупку необходимых средств Тендеры 15:50
ЕБРР стремится играть реальную роль в секторе возобновляемых источников энергии Азербайджана Энергетика 15:40
Бакинские тайны Сергея Есенина – рассказ режиссера Рустама Гусейнова (ВИДЕО) Интервью 15:38
Парковка автомобилей во дворах мешает тушению пожаров - МЧС Азербайджана (ВИДЕО) Происшествия 15:34
Обрела признание и нашла личное счастье – народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская о вековом юбилее родного театра (ФОТО) Культура 15:33
PETRONAS Carigali Sdn Bhd Туркменистана объявляет тендеры на предоставление услуг Тендеры 15:28
Экспорт из Воронежа в Азербайджан в ближайшие годы может увеличиться в несколько раз Бизнес 15:25
В Азербайджане состоялся очередной аукцион по приватизации госимущества Бизнес 15:21
Узбекистан оставался активным участником биржи Туркменистана в ноябре Бизнес 15:18
У Азербайджана достаточно ресурсов для внутренних заимствований - председатель Центробанка Финансы 15:16
Обнародован объём расходов на Интерконнектор Греция-Болгария Энергетика 15:14
Человеческий фактор играет большую роль в борьбе с киберугрозами и их предотвращении ИКТ 15:11
Одна из основных целей в том, чтобы добиться более быстрого роста экономики в ближайшие годы - Таир Миркишили Финансы 15:10
В интернет секторе Азербайджана применение электронной подписи достигнет ста процентов ИКТ 15:03
Создайте свой онлайн магазин и расширяйте бизнес с помощью онлайн-продаж! ИКТ 15:01
Азербайджан и Иран построят на реке Араз две ГЭС Энергетика 15:01
SOCAR организовала 44-ю промышленную консультативную конференцию Энергетической Хартии Энергетика 14:58
Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:58
Минтруда Азербайджана запустило пенсионный калькулятор (ФОТО) Общество 14:53
Проект госбюджета Азербайджана на 2021 год рекомендован к обсуждению на пленарном заседании парламента Экономика 14:51
5G несет большой потенциал развития экономики и технологии Азербайджана ИКТ 14:50
По вопросу образовательных кредитов проведена значительная работа - министр финансов Азербайджана Общество 14:47
Турция внесла свой вклад в прекращение оккупации Карабаха - Реджеп Тайип Эрдоган Политика 14:45
Азербайджанские солдаты танцуют "Яллы" на Джыдыр дюзю в Шуше, звучит "Баяты Шираз" (ВИДЕО) Социум 14:43
В соцсетях публикуются кадры, наводящие тень на победу в Отечественной войне - минобороны Азербайджана Общество 14:42
Однажды Пророка Мухаммеда спросили: "Почему Аллах забирает самых лучших?" Памяти шехидов Карабахской войны Интервью 14:42
Две специальности из II группы переводятся в III группу специальностей - ГЭЦ Азербайджана Общество 14:38
В ближайшее время ожидается поэтапное увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации - минобороны Азербайджана Политика 14:35
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:32
Наказаны некоторые должностные лица, допустившие ошибки - минобороны Азербайджана Политика 14:30
В Азербайджан доставлена очередная партия гуманитарной помощи из Израиля (ФОТО) Общество 14:27
Скончался от коронавируса председатель Конфедерации Азербайджанских диаспорских организаций России Общество 14:26
В Восточно-Казахстанской области будет создана рабочая группа для усиления геологоразведочных работ Бизнес 14:23
Нурсултан Назарбаев поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:13
Президент Туркменистана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 14:10
Fitch подтвердило рейтинги Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Финансы 14:01
Завтра на Абшероне ожидается мокрый снег Общество 14:01
Осуществляется непрерывное обеспечение войск азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных территориях (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:57
В Азербайджане в этом году число легализованных трудовых договоров увеличилось на 12% - министр Экономика 13:42
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана многократно превысил предложение Финансы 13:26
Восстановление освобожденных территорий внесет важный вклад в развитие экономики Азербайджана - министр Экономика 13:23
Регистрация земли в Грузии упрощена Бизнес 13:20
В Казахстане за 11 месяцев текущего года добыто 98,1 млн. тонн угля Казахстан 13:19
С начала года Иран сократил импорт цемента из Турции Турция 13:18
В Азербайджане 600 тыс. человек будет повторно предоставлена единовременная выплата в 190 манатов - министр Общество 13:18
Северные ворота Азербайджана - Бахрам Багирзаде вновь приглашает в путешествие Культура 13:15
В Азербайджане разрабатывается новая стратегия инновационного развития ИКТ 13:11
Россия рассчитывает на продвижение отношений с Катаром во всех сферах Россия 13:10
В Азербайджане в следующем году повысятся пенсии - министр Общество 13:10
Биржевая цена золота в Узбекистане в декабре составила 615,9 тыс. сумов за грамм Узбекистан 13:06
На финансовом рынке наблюдается избыток валюты, а не ее дефицит - Эльман Рустамов Финансы 13:05
Лечение главного редактора АМИ Trend, заразившегося COVID-19, интенсивно продолжается Общество 12:58
Туркменистан нарастил экспорт электроэнергии Энергетика 12:54
Освобождение территорий Азербайджана положительно скажется на экономической деятельности Ирана - Рухани Политика 12:50
В Азербайджане предусмотрено выделение дополнительных средств из бюджета на повышение экономической активности Финансы 12:44
Сумма экспортных продаж текстильных товаров Туркменистана составила около $319 млн Бизнес 12:34
Особое внимание в госбюджете уделено реконструкции освобожденных земель - Самир Шарифов Финансы 12:23
Обнародована повестка очередного заседания парламента Азербайджана Политика 12:21
Утвержден генплан города Гёйчай Общество 12:18
В Азербайджане сохраняется экономическая стабильность - Микаил Джаббаров Экономика 12:15
Между Францией и Великобританией восстановили паромное сообщение Европа 12:13
В 2021 г. предусматривается снижение удельного веса доходов от нефтяного сектора - минфин Азербайджана Экономика 12:08
В России за сутки выявили 27 250 случаев заражения коронавирусом Россия 12:06
Малайзия ведет переговоры с Россией о закупке 6,4 млн доз вакцины "Спутник V" Другие страны 12:00
Госкомитет Азербайджана внес ясность в вопрос задолженностей вынужденных переселенцев по газу Энергетика 11:57
В Азербайджане предотвращен связанный с пандемией кризис - Самир Шарифов Экономика 11:47
Видеокадры из села Сейидли Агдамского района Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:44
США включили Азербайджан в список стран, полностью обеспечивающих свободу религии Общество 11:40
Разговоры о девальвации не имеют под собой оснований - Эльман Рустамов Финансы 11:36
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" перевезли с начала года свыше 13 млн тонн грузов Транспорт 11:32
"Азербайджанская литература" на узбекском языке Культура 11:25
Фотобанк, посвященный Карабаху и Шехидам, будет доступен в ближайшее время Общество 11:20
Туркменская компания наладила производство соляных плиток из местного сырья Бизнес 11:18
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на сумму свыше 224 тыс. манатов Строительство 11:11
Все новости