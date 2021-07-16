Байден заявил на АТЭС о важности инвестирования в здравоохранение в мире

Президент США Джо Байден в ходе виртуальной встречи участников Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) отметил необходимость обеспечения свободы в регионе и указал на важность инвестирования в мировое здравоохранение. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Байден заявил, что США намерены и дальше активно участвовать в делах региона. "Президент подчеркнул важность многостороннего сотрудничества и подтвердил приверженность [обеспечению] свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

Глава Белого дома напомнил об обещании выделить около 500 млн доз вакцин от коронавируса более чем сотне стран.

"Президент ясно заявил, что США предоставляют вакцины безвозмездно, не продают их, и подчеркнул отсутствие [стремления выдвигать] какие-либо политические и экономические условий для предоставления препаратов, - говорится в тексте. - <...> Джо Байден также обсудил важность инвестирования в укрепление мировой безопасности в сфере здравоохранения и готовность противостоять новой пандемии".