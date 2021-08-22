В Белом доме сообщили, что США 21 августа эвакуировали из Афганистана 7,8 тыс. человек

США 22 августа 2021 18:43 (UTC+04:00)
В Белом доме сообщили, что США 21 августа эвакуировали из Афганистана 7,8 тыс. человек

США эвакуировали из Афганистана 7,8 тыс. человек, всего с начала эвакуации - 30 тыс. человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала NBC.

"Только вчера мы вывезли или обеспечили эвакуацию для 7,8 тыс. человек, - сказал он. 3,9 тыс. из них - на военных самолетах, 3,9 тыс. - на чартерных гражданских рейсах". Салливан добавил, что всего с начала эвакуации вывезено 30 тыс. человек, из них 25 тыс. - с 14 августа.

Соединенные Штаты работают над альтернативными путями доставки своих граждан, остающихся в Афганистане, в аэропорт Кабула для эвакуации, заявил Салливан. "Все трое ворот аэропорта сейчас забиты афганцами, обычными афганцами, которые хотят улететь из страны. Так что мы последнее время прорабатывали различные пути, как доставить американцев в аэропорт. Мы продолжаем работать с "Талибаном" чтобы каждый американец, желающий попасть в аэропорт, мог это сделать", - сказал он.

Салливан при этом отметил, что США ничего не обещали талибам, чтобы те пропускали американцев. "Это не договоренность "ты - мне, я - тебе". Мы не давали каких-либо обязательств, мы изложили наши ожидания, что рассчитываем эвакуировать всех американцев, которые захотят уехать, и всех афганцев, которые находятся в зоне риска, и что они этому не будут мешать, - добавил он. - Мы рассчитываем, что они будут придерживаться этих обязательств, и мы будем".

Помощник Байдена добавил, что дипломаты США в Кабуле уже месяц назад начали рекомендовать американцам покинуть страну, но многие решили остаться до конца. Он вновь не смог назвать точного числа своих сограждан в Афганистане, отметив, что их, по примерным оценкам, несколько тысяч.

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