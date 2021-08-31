Пентагон подтвердил, что силы США покинули Афганистан

Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в этой стране, начавшуюся вскоре после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Пентагоне глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня здесь, чтобы объявить о завершении вывода наших войск из Афганистана и окончании военной операции по эвакуации американских граждан, граждан других стран, а также афганцев, находившихся в уязвимом положении", - сказал он. По словам Маккензи, это означает "окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года".

Соединенные Штаты после завершения военной операции по эвакуации людей из Кабула продолжат попытки организовывать выезд американцев из Афганистана, заявил Маккензи, в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, выступая перед журналистами по видеосвязи в Пентагоне.

"Военная фаза этой операции завершена, теперь начинается ее дипломатическое продолжение. Наш Госдепартамент будет прилагать все усилия с целью помочь оставшимся [в Афганистане] американским гражданам [покинуть страну]. <...> Мы будем работать над тем, чтобы вывезти этих людей", - отметил он.