Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила дату переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает Trend со ссылкой на "Ленут.Ru".

Американская сторона подтвердила, что разговор пройдет 7 декабря. Звонок пройдет по защищенной линии видеосвязи. В ходе него Байден намерен выразить обеспокоенность «военной активностью России» на границе с Украиной.

Ранее информацию о планируемом разговоре сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Госсекретарь США Энтони Блинкен также говорил, что Байден заявит Путину о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой.

Путин и Байден лично встречались 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Политики общались в течение трех с половиной часов, обе стороны назвали саммит продуктивным. Тем не менее Путин упомянул и о регрессах, которые встречаются в отношениях Москвы и Вашингтона, несмотря на прямой диалог. Президент описал их словами «шаг вперед — два шага назад».