В США под завалами пострадавшей от торнадо фабрики могут находиться около 40 человек

Власти городка Мэйфилд (штат Кентукки), где в результате мощного торнадо разрушена свечная фабрика, считают, что под завалами могут находиться около 40 человек. Об этом сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на коронера округа Грейвс Брэда Джонса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В здании в момент разгула стихии работали примерно 110 сотрудников. "Судьба около 40 человек остается неизвестной", - сказал Джонс.

По словам городских властей, разрушены церкви, не функционирует водоснабжение, нет электричества.