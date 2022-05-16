Tesla приостановила реализацию плана продажи электромобилей в Индии

Компания Илона Маска Tesla приостановила реализацию плана по продаже своих электромобилей в Индии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник газета The Times of India cо ссылкой на источники, причиной такого решения стал отказ индийского правительства ввести налоговые льготы на ввоз электрокаров в страну.

Это привело к прекращению продолжавшихся около года переговоров Tesla с индийскими ведомствами, в ходе которых компания добивалась разрешения вначале приступить к продаже на индийском рынке электромобилей, собранных на ее предприятиях в Китае, и для этого получить налоговые льготы на импорт.

По мнению индийской стороны, до получения налоговых льгот Tesla следует сначала развернуть производство в самой Индии или ввозить частично собранные транспортные средства по более низким налоговым ставкам и окончательно собирать их в стране. После отказа Индии от уступок компания приостановила свой план по импорту электромобилей, а также открытию в стране своих торговых центров и пунктов техобслуживания электрокаров, пишет издание.

"Tesla может открыть в Индии производство электромобилей для их продажи внутри страны и на экспорт. Предложение компании ввозить в Индию продукцию, выпущенную в Китае, не считаем хорошим", - ранее заявил министр дорожного транспорта и автомобильных дорог Нитин Гадкари.

При этом, по его словам, правительство Индии намерено выделить в ближайшее время 257 млрд рупий (порядка $3,5 млрд) для увеличения производства электро- и водородомобилей, чтобы ускорить переход на экологически чистые транспортные средства, такие как электромобили и автомобили с двигателями на водородных топливных элементах.

По мнению многих производителей электромобилей, высокие импортные пошлины на них в Индии, которые составляют 100%, являются сдерживающим фактором для зарубежных компаний-производителей. Tesla предлагала индийскому правительству снизить импортные пошлины на электромобили до 40%.