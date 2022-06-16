Tesla подняла цены на все свои автомобили

Американская компания Tesla подняла цены на все модели своих электромобилей в связи с нарушениями цепочек поставок. Об этом сообщило в четверг издание Business Insider, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена на электромобили Model X выросла на $6 тыс. и составила $120 990. Стоимость Model S поднялась с $62 990 до $65 990.

Отмечается, что это не первое повышение цен на электромобили Tesla в 2022 году, с января цена самой бюджетной модели Model 3 выросла на $10 тыс. Нынешнее подорожание связано с нарушением цепочек поставок, а также ростом цен на сырье, в частности, алюминий, используемый в производстве автомобилей.

Ранее владелец компании Tesla Илон Маск сообщил об "очень плохих предчувствиях по поводу [американской] экономики" и предупредил о намерении "сократить примерно 10% сотрудников", а также "приостановить прием на работу по всему миру". Выступая на технологической конференции All-in Summit в Майами в середине мая, Маск заявил, что экономика Соединенных Штатов находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не ранее чем через год.