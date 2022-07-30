"Барселона" продала ролик об одном из голов Кройфа в виде NFT на аукционе за $693 тыс.

Испанский футбольный клуб "Барселона" в четверг продал ролик, посвященный одному из голов бывшего нападающего и главного тренера команды Йохана Кройфа, в виде невзаимозаменяемого токена (NFT) в США на аукционе Sotheby's за $693 тыс. Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продукт представляет собой аудиовизуальное цифровое произведение искусства, воссоздающее легендарный гол Йохана Кройфа в ворота "Атлетико" 22 декабря 1973 года", - говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

NFT получил название "В каком-то смысле бессмертный" (In a Way, Immortal). Покупатель токена также приобрел четыре статических изображения анимационной версии гола Кройфа в виде NFT.

"В каком-то смысле бессмертный" стал первым NFT "Барселоны". Он также является частью коллекции из десяти работ, которые будут посвящены знаменитым моментам и личностям клуба, их представят в ближайшие месяцы.

Йохан Кройф - четырехкратный победитель Кубка европейских чемпионов (ныне - Лига чемпионов) и трехкратный обладатель "Золотого мяча". Как игрок он выступал за нидерландские "Аякс" и "Фейенорд", "Барселону", "Лос-Анджелес Ацтекс", "Вашингтон Дипломатс", испанский "Леванте". Нападающий является серебряным призером чемпионата мира (1974) и обладателем бронзы чемпионата Европы (1976) в составе сборной Нидерландов, всего за свою карьеру он сыграл 752 матча и забил 425 мячей. Кройф скончался в возрасте 68 лет в 2016 году, в его честь названы один из стадионов в Барселоне и домашняя арена "Аякса".

NFT - цифровой сертификат на основе технологии блокчейн, подтверждающий право на владение виртуальным активом. NFT является уникальным, его нельзя подделать или заменить на другой. Технология NFT была создана в 2017 году.