В США изучают вопрос закрытия тюрьмы Гуантанамо

Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по закрытию тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, американские власти назначили сотрудницу Госдепартамента Тину Кайданов на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо, чтобы она могла пересмотреть дела некоторых заключенных для их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран. При этом у Кайданов, имеющей опыт работы в контртеррористическом отделе Госдепартамента, не будет в отличие от ее предшественников возможности докладывать о своей работе напрямую госсекретарю.

По сведениям издания, в Гуантанамо находятся 36 заключенных, при этом содержание тюрьмы обходится американскому правительству в $540 млн в год. Последний заключенный прибыл в тюрьму в 2008 году. Уточняется, что многие из заключенных содержатся там без суда на протяжении уже 20 лет.