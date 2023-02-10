Бывшего вице-президента США Пенса вызвали для дачи показаний по делу Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс вызван в суд для дачи показаний в рамках расследования в отношении экс-президента Дональда Трампа, сообщает ABC News со ссылкой на осведомленные источники, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Бывший вице-президент Майк Пенс был вызван в суд специальным прокурором, курирующим расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа ", - сообщает телеканал.

Отмечается, что неизвестно, какую именно информацию запрашивает спецпрокурор. Однако, уточняется, что Пенс был вызван для дачи показаний после нескольких месяцев переговоров между федеральными прокурорами и юридической командой бывшего вице-президента.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен также был вызван для дачи показаний спецпрокурором Джеком Смитом, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, повестка О'Брайену была выдана в рамках расследования о секретных документах, найденных в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, а также расследования, связанного с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года.