Южная Корея и США проведут совместные учения с 13 по 23 марта

Военные Республики Корея и США проведут совместные командно-штабные учения Freedom Shield, основанные на компьютерной симуляции, с 13 по 23 марта. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этом году учения пройдут без перерыва, из-за чего они станут наиболее продолжительными тренировками, основанными на компьютерной симуляции. Вместе с ними пройдут полевые маневры Warrior Shield, которые призваны повысить "реализм" совместных мероприятий и представляют собой фактическое возвращение к масштабам учений Foal Eagle, прекращенных в 2019 году из-за стремления предыдущей южнокорейской администрации к дипломатии с КНДР.

Кроме того, состоится отработка действий по управлению в кризисных ситуациях. На эти учения отведено четыре дня.

"Учения Freedom Shield предназначены для укрепления обороны и возможностей по реагированию союзников, они фокусируются на сценарии с изменяющимися условиями в области безопасности, агрессией КНДР, а также на уроках, полученных во время недавних войн и конфликтов", - пояснил официальный представитель командования американского военного контингента в Республике Корея.

Ранее власти КНДР предупреждали, что Сеул и Вашингтон ждут контрмеры, если они реализуют свои масштабные планы по совместным маневрам. Говоря о возможной реакции КНДР на нынешние учения, южнокорейская сторона заявила, что ответит решительно, основываясь на "подавляющем превосходстве альянса".