Власти США усилили охрану границы с Канадой для борьбы с нелегальной миграцией

Американские власти увеличили численность сотрудников пограничной службы на границе с Канадой на фоне роста числа нелегальных мигрантов, в особенности из Мексики, пытающихся попасть в США. Об этом во вторник сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя Таможенной и пограничной службы США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, мигранты, преимущественно мексиканцы, законно долетают до Канады и затем оттуда пытаются незаконно пересечь границу и попасть в Соединенные Штаты. Источник телекомпании отметил, что южная граница США - с Мексикой - остается наиболее оживленным участком, через который идет основной поток нелегальной миграции. Тем не менее власти США начали уделять больше внимания ситуации на северной границе и привлекать дополнительные силы. На канадско-американскую границу было направлено подкрепление - 25 пограничников.

"Хотя количество задержаний невелико по сравнению с другими районами с потоками нелегальной миграции, задержания в секторе Суонтон представляют собой значительное изменение ситуации. Направленная на место группа будет нести службу в целях усиления имеющихся сил в регионе и поможет сдерживать и пресекать незаконный ввоз людей в зоне ответственности в секторе Суонтон", - сказал телеканалу представитель Таможенной и пограничной службы США.

Как передает NBC, в сектор Суонтон входят части американских штатов Вермонт, Нью-Гэмпшир и Нью-Йорк. В этом районе с октября 2022 года по январь 2023 года число задержаний нелегальных мигрантов увеличилось на 846% по сравнению с аналогичным периодом за год до этого. Например, в январе 2023 года правоохранители задержали 367 мигрантов, в то время как в январе 2022 года - лишь 24.