Пентагон объявил о возвращении заключенного Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Заключенный из Саудовской Аравии, который находился в тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба), был возвращен на родину. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство обороны объявило сегодня об отправке Гассана Аль-Шарби из Гуантанамо в Саудовскую Аравию", - говорится в заявлении.

Как отмечает ведомство, в тюрьме Гуантанамо все еще остается 31 заключенный.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена в настоящий момент пытается сократить число людей, содержащихся в Гуантанамо, в рамках более широких усилий по закрытию объекта. Тюрьма была создана в 2002 году при президенте США Джордже Буше - младшем. В этот лагерь перебрасывались лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме на Кубе содержались около 800 заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший Буша-младшего Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, это вызывает резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.