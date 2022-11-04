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“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH (ФОТО)

Азербайджан Материалы 4 ноября 2022 13:08 (UTC +04:00)
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH (ФОТО)

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“Nar” поддержал организацию конкурса знаний “SABAH”, в рамках проекта “группы SABAH”, в котором приняли участие около тысячи студентов. Основная цель проекта – стимулирование талантливых студентов и содействие повышению их научной и творческой инициативы.

Следует отметить, что в конкурсе инженерных знаний в рамках «SABAH», проведенном при поддержке “Nar”, приняли участие 200 команд. Азиз Ахундов, руководитель отдела по связям с общественностью “Nar”, участвовавший в финальном этапе конкурса, подчеркнул важность проектов, направленных на популяризацию науки и образования: “Я уверен, что интеллектуальные конкурсы играют важную роль в дальнейшем развитии молодежи. Именно поэтому “Nar” всегда поддерживает такие интеллектуальные соревнования”.

Ознакомиться с социальными проектами “Nar”, который постоянно выступает с инициативами по повышению интереса к науке и образованию, можно на странице nar.az/projects.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. «Nar» является ведущим оператором мобильной связи страны по Индексу лояльности абонентов за последние 3 года. Мобильный оператор придерживается клиентоориентированной стратегии и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH (ФОТО)
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH (ФОТО)
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH (ФОТО)
“Nar” поддержал проведение конкурса знаний SABAH (ФОТО)
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