В рамках COP29 проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 проходит круглый стол министров по вопросам глобальной климатической прозрачности, сообщает в понедельник Trend.

Как сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, двухгодичный отчет Азербайджана о прозрачности (BTR) готов к подаче на этой неделе.

"Повышение амбиций требует разработки чётких планов для сохранения цели в 1,5 градуса в рамках национально определяемых вкладов, национальных планов адаптации и двухгодичных отчетов о прозрачности (BTR). Прозрачность была приоритетом для президентства COP29 с самого начала этого процесса. Сегодня я хотел бы сосредоточиться на двухгодичных отчетах о прозрачности и на том, как президентство COP29 поддерживает прозрачность в климатических действиях. Прозрачность укрепляет доверие и уверенность в международном процессе. Она поддерживает нашу ответственность и способствует повышению амбиций в области климатических действий. Во-первых, доступ к надёжным данным помогает оценивать прогресс в области смягчения последствий изменения климата, адаптации и реализации средств поддержки. Это укрепляет поддержку и направляет национальные климатические действия. Я рад сообщить, что двухгодичный отчет о прозрачности Азербайджана готов к подаче на этой неделе. Прозрачность также помогает странам лучше понимать свой потенциал для климатических действий и определять свои потребности. Это обеспечивает необходимую информацию для направления поддержки в нуждающиеся страны, включая уязвимые сообщества. Это означает целевую поддержку в тех областях, где необходимы дополнительные действия и инвестиции",- подчеркнул он.

Бабаев заявил, что сегодня будет представлена Бакинская декларация о глобальной климатической прозрачности.

"Я также горд представить Бакинскую декларацию о глобальной климатической прозрачности. Декларация подчеркивает нашу коллективную решимость продвигать прозрачность и международное сотрудничество. Декларация работает в тандеме с Бакинской платформой прозрачности. С одной стороны, мы подтверждаем нашу приверженность прозрачности в климатических действиях. С другой стороны, мы создаём платформу для конкретных действий в поддержку процессов прозрачности",- подчеркнул он.

А заместитель исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) Нура Хамладжи заявила, что 11 стран представили свои двухгодичные отчеты о прозрачности (BTR).

"В этом году отмечается полное введение в действие Усиленной структуры прозрачности в рамках Парижского соглашения. Были представлены первые двухгодичные отчёты о прозрачности. Вот страны, которые стали лидерами в представлении этих отчётов: Андорра, Гайана, Панама, Япония, Испания, Турция, Казахстан, Германия, Мальдивы, Нидерланды и Сингапур. Эти страны действительно подают хороший пример для других.

Двухгодичные отчеты о прозрачности создают надежную доказательную базу, которая позволяет правительствам уточнять и усиливать климатическую политику. Они фиксируют достижения, выявляют пробелы и указывают, где необходимы дополнительные усилия и ресурсы. Эти отчеты дают всестороннюю картину нашего коллективного прогресса и показывают, где нам нужно сосредоточить дополнительные действия и поддержку. Мы признаем, что процесс подготовки и представления этих отчётов может быть сложным, особенно для развивающихся стран", - подчеркнула она.

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