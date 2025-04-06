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Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)

Азербайджан Материалы 6 апреля 2025 19:37 (UTC +04:00)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Молодежная сборная Азербайджана по вольной борьбе запомнилась успешным выступлением на Гимназиаде, проходившей в Сербии.

Как сообщает Trend, азербайджанские борцы завершили соревнования, завоевав в общей сложности 10 медалей.

В последних схватках Хаял Шюкюрлю (68 кг), Эльвин Наджафзаде (75 кг) и Турал Эйнуллаев (85 кг) завоевали бронзовые медали.

Отметим, что ранее золотые медали завоевали Эльман Исмаилов (38 кг) и Ибрагим Гасанов (44 кг), серебряные медали завоевали Гусейн Рзазаде (41 кг), Фарид Гусейнли (52 кг) и Магомед Гасанли (62 кг), а бронзовые медали завоевали Тамерлан Намазлы (48 кг) и Эльджан Гасанов (57 кг).

Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
Азербайджанские борцы вольного стиля завершили Гимназиаду с 10 медалями (ФОТО)
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