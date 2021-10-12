В Азербайджане к 2022 г. планируется построить 10 и отремонтировать более 20 водохранилищ - ОАО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане к 2022 году планируется построить 10 и отремонтировать более 20 водохранилищ.

Об этом сказал во вторник заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов на азербайджано-немецком форуме на тему "Устойчивое развитие водной инфраструктуры в Азербайджане".

Он также сообщил, что в Азербайджане насчитывается около 43 агропарков общей площадью 200 тысяч гектаров, более 60 тысяч гектаров из которых являются новыми орошаемыми территориями.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)