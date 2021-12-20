Количество трудовых договоров в Азербайджане превысило 1,672 млн единиц

БАКУ /Trend/ - Количество трудовых договоров в Азербайджане за 11 месяцев 2021 года увеличилось с 1,250 миллиона до более чем 1,672 миллиона.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы в понедельник в ходе пресс-конференции, посвященной отчету о мониторинге и оценке "Стратегических дорожных карт для национальной экономики и ключевых секторов экономики Азербайджанской Республики» на 2017-2021 годы".

"Объем выданных гражданам ипотечных кредитов в 2006-2015 годах составил 721,9 миллиона манатов, а в 2016-2021 годах - 1,4 миллиарда манатов. Доходы на душу населения выросли с 4,71 тысячи манатов до 5,707 тысячи манатов», - сказал он.

Как отметил Гасымлы, в целях расширения жилищных возможностей и дальнейшего повышения уровня жизни населения указом Президента Азербайджана от 11 апреля 2016 года было создано Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана.

«Создание этого агентства также послужило стимулированию строительного сектора и дальнейшему развитию ипотечного рынка. Созданы и запущены пилотные проекты по внедрению обязательного медицинского страхования. Достигнут прогресс в обеспечении легализации неформальной занятости», - добавил он.

Гасымлы подчеркнул, что в результате мер по реализации стратегических дорожных карт минимальная заработная плата увеличилась со 105 до 300 манатов, а среднемесячная заработная плата - с 494 до 723 манатов (за 10 месяцев 2021 года), в бюджетных организациях минимальный размер трудовой пенсии вырос со 110 до 240 манатов, средний размер фиксированной ежемесячной пенсии - с 192 до 331 маната (за 11 месяцев 2021 года).

"Размер выплат по ежемесячным пособиям по инвалидности вырос в два раза, ежемесячного пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья - с 74 до 200 манатов, пособия по потере кормильца - с 61 до 100 манатов, пособия для женщин, имеющих более пяти детей - с 30 ​​до 70 манатов на ребенка, пособия на детей военнослужащих - с 61 до 120 манатов, для опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с 55 до 120 манатов, размер Президентской стипендии для студентов, показавших наилучшие результаты на вступительных экзаменах в вузы Азербайджана, вырос со 165 до 210 манатов», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)