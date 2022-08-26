Улучшение внешнеэкономических связей между Казахстаном и Азербайджаном позволит увеличить товарооборот между Европой и Азией

БАКУ /Trend/ - Улучшение внешнеэкономических связей между Казахстаном и Азербайджаном позволит увеличить товарооборот и между Европой и Азией.

Об этом Trend сообщил эксперт-экономист Эмин Гарибли.

По его словам, Казахстан является одной из крупнейших стран нашего региона, а улучшение внешнеэкономических связей приведет к увеличению товарооборота между странами.

"Подписанные в рамках первого заседания азербайджано-казахстанского делового совета документы говорят о том, что товарооборот между странами будет увеличиваться. Помимо этого, стоит ожидать роста взаимных инвестиций и экономики. Наши страны имеют большое количество ресурсов - как в плане капитала, так и позиций в мировой экономике", - сказал Гарибли.

Немаловажным фактором, по его словам, является то, что и Азербайджан, и Казахстан расположены так, что через их территории проходят маршруты, соединяющие Европу с Азией.

"Улучшение внешнеэкономических связей позволит увеличить товарооборот и между этими континентами. Кроме того, сегодняшняя геополитическая ситуация в мире указывает на то, что коридоры, проходящие через территории наших стран, имеют большие шансы дальнейшего стремительного развития. Стоит также ожидать, что Казахстан начнет экспортировать через территорию нашей страны свои нефтепродукты, что в первую очередь улучшит позицию Азербайджана в мировой экономике. Между нашими странами проводятся частые встречи, диверсифицируется экономика стран, создаются институты для борьбы с вызовами, которые перед нами стоят", - добавил Гарибли.