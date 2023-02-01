БАКУ /Trend/ - Центробанк не ожидает снижения вкладов в связи с налогообложением прибыли.

Об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, не ожидается как снижение числа вкладов, так и их объемов.

«Ранее, со стороны Государственной налоговой службы был принят закон об освобождении прибыли по вкладам сроком на семь лет, однако в феврале этот срок закончился и регулятор продолжит мониторить рынок в нынешней реалии», - добавил он.

Отметим, что налогом будет облагаться лишь сумма прибыли, а не вест объем вклада.