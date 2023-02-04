В ЗАО «AzerGold» состоялось совещание по итогам 2022 года и предстоящим задачам (ФОТО)

В Закрытом Акционерном Обществе (ЗАО) «AzerGold» состоялось совещание, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Выступивший на совещании председатель Правления ЗАО «AzerGold» Закир Ибрагимов отметил, что прошедший год запомнился для нашей страны успешными результатами во всех сферах. Было отмечено, что благодаря системной и последовательной успешной политике, проводимой уважаемым господином Президентом Ильхамом Алиевым, все поставленные задачи были достойно выполнены.

Подчеркнув, что положительная экономическая динамика, достигнутая в предыдущие годы, сохранилась и в 2022 году, а экспорт в ненефтегазовом секторе вырос на 12,4% по сравнению с 2021 годом, З.Ибрагимов сказал, что и по итогам 2022 года Общество занимает одну из лидирующих позиций среди ненефтяных экспортеров. Председатель правления довел до внимания, что за отчетный период были достигнуты положительные результаты и по другим направлениям, в том числе по геологоразведке, добыче, производству. По его словам, ЗАО «AzerGold» также внесло свой вклад в выполнение задач, поставленных господином Президентом Ильхамом Алиевым, по устойчивому экономическому развитию нашей страны, в частности по увеличению доли валового внутреннего продукта и горнодобывающего сектора.

Было отмечено, что несмотря на плановое снижение добычи и экспорта в связи с проведенной в 2022 году оптимизационной работой на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), где ЗАО ведет активную добывающую и производственную деятельность, как и ожидалось, достигнуто завершение отчетного года положительными показателями. Так, годовая производственная мощность ЧИРУП была увеличена за счет увеличения производительности дробильного участка, что позволило ускорить добычу и дробление руд до требуемых размеров. В результате показатели добычи в прошлом году составили 62,1 тыс. унций золота и 223,1 тыс. унций серебра, добыча золота превысила план на 2%, а серебра - на 83%. В то же время созданы условия для дальнейшего улучшения показателей добычи и производства в ближайшие годы.

Говоря об операциях по продаже в 2022 году, председатель Правления отметил, что положительная динамика наблюдалась в объемах продаж золота и серебра как на международном, так и на внутреннем рынке. Общие показатели продаж драгоценностей в 2022 году составили 63,3 тыс. унций золота и 207,7 тыс. унций серебра. Тем самым был достигнут рост объемов продаж золота и серебра по сравнению с 2021 годом.

З.Ибрагимов довел до внимания, что на ЧИРУП проводятся интенсивные геологоразведочные работы с целью обеспечения непрерывности производственного процесса. Он подробно проинформировал о проведенных разведывательных работах в Дашкесанском и Балакенском районах, а также на территориях, расположенных на административной территории Восточно-Зангезурского региона и Нахчыванской Автономной Республики, и их предварительных результатах. Закир Ибрагимов добавил, что за счет группы месторождений золота «Агйохуш» и месторождения золота «Марах», открытых в регионе геологами Общества, а также взятого на государственный баланс золотоносного месторождения «Тюлалар», которое было разведано во времена СССР, но не исследовано широко, и запасы которого были подтверждены в результате деятельности ЗАО, объем золота, которое может быть реализовано, на ЧИРУП вырос с 179 тыс. унций до 735 тыс. унций золота, в результате чего было достигнуто увеличение в четыре раза.

Председатель Правления подчеркнул, что в настоящее время на ЧИРУП, крупнейшем производственном проекте Общества, продолжаются работы по созданию соответствующей инфраструктуры для организации переработки сульфидных, высокосортных оксидных и транзитных руд методом чанового выщелачивания (Carbon in Leach- CIL).

З.Ибрагимов сказал, что одним из важнейших событий прошлого года стало утверждение господином Президентом «I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». В государственной программе, охватывающей 2022-2024 годы, перед ЗАО был поставлен ряд задач, таких как мониторинг, инспекция, поиск, оценка запасов минерального сырья.

Отметив, что ЗАО «AzerGold» с начала своей деятельности уделяет особое внимание расследованию фактов незаконной эксплуатации в Карабахе и Восточном Зангезуре, З.Ибрагимов сказал, что ЗАО продолжает совместную деятельность с соответствующими государственными структурами, чтобы дать правовую оценку действиям Армении и некоторых европейских компаний. Напомнив, что с целью проведения расследования, инвентаризации имущества и экологического мониторинга месторождений на территориях, находящихся под временным контролем российских миротворцев, и где проводится незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых, в декабре прошлого года была направлена мониторинговая группа, состоящая из специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики и ЗАО «AzerGold», председатель Правления рассказал о создании искусственных барьеров для указанного визита, а также отсутствии возможности для законной деятельности специалистов, что вызывает беспокойство. Он также подчеркнул, что экоактивисты демонстрируют высокую стойкость, истинную гражданскую позицию в ходе акций протеста, которые продолжаются около двух месяцев на дороге Лачин - Ханкенди. Было подчеркнуто, что ЗАО «AzerGold» и впредь будет поддерживать единую политику, проводимую государством в этом направлении, всеми ресурсами выполнять возложенные на него задачи.

На совещании была представлена подробная информация о поэтапных поисках, проводимых геологоразведочной группой Общества с июня 2022 года на участке проявления благородных металлов «Тутхун», расположенном на административной территории Кельбаджарского района. Было отмечено, что геологами выполнен первый этап наземных активных поисково-разведочных работ на участках бассейна реки Тутхун, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов, и, несмотря на то, что здесь впервые в Кавказском регионе были использованы неинвазивные гиперспектральные спутниковые снимки, считающиеся инновационными методами поиска, скорость поисково-разведочных работ ниже, чем скорость аналогичных работ, проводимых в других регионах страны.

На совещании также говорилось о проекте эксплуатации Дашкесанских железорудных месторождений, который требует больших инвестиций, является достаточно сложным, но также обещает большие экономические дивиденды. В прошлом году дочерней компанией ЗАО «AzerGold» Обществом с Ограниченной Ответственностью «Daşkəsən Dəmir Filiz» был серьезно увеличен резерв Дашкесанских железорудных месторождений в соответствии с международными стандартами. Для достижения рудной массы на месторождении планомерно принимаются соответствующие меры.

Было отмечено, что продолжаются работы по созданию до конца 2025 года соответствующей производственной инфраструктуры для организации производства добытой железной руды – концентрата, затем пеллета и сырья DRI (direct reduce iron - железо прямого восстановления). Также предусматривается привлечение иностранного инвестора для снижения зависимости от государственного бюджета. З.Ибрагимов довел до внимания, что в настоящее время процесс переговоров по привлечению опытной компании-партнера находится на завершающей стадии. Было отмечено, что ввод в эксплуатацию железорудных месторождений позволит снизить зависимость металлургической промышленности от импорта, внести вклад в ВВП до 2035 года в размере ~3 млрд 970 млн долларов США (~6 млрд манатов) и уплатить налоги в размере ~290 млн долларов США (~493 млн манатов). Учитывая прямой и косвенный эффект в процессе реализации проекта, планируется внести значительный вклад в показатель занятости региона, ежегодно открывая сотни постоянных рабочих мест.

Председатель правления заявил, что работа по реализации проекта строительства завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения дочерней компанией – Обществом с Ограниченной Ответственностью «AzerBlast», созданным на основе модели государственно-частного партнерства, продолжается быстрыми темпами. По его словам, в текущем году в Гяндже планируется начать и завершить строительные работы на заводе промышленных взрывчатых веществ с производственной мощностью 31 тыс. тонн.

Затем были заслушаны отчеты о проделанной работе отделов геологоразведки, связей с общественностью и маркетинга, ремонтно-строительного отдела и отдела энергетики, а также сектора земельных работ и землепользования.

В завершение совещания З.Ибрагимов дал поручения и рекомендации по ускорению работ, проводимых в рамках подготовки к эксплуатации новых месторождений, дальнейшей интенсификации геологоразведочных работ в направлении увеличения запасов, сохранению динамики роста по всем направлениям.