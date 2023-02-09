PASHA Holding и его дочерние компании пожертвовали 1 миллион долларов на поддержку Турции

БАКУ/Trend/- Как известно, несколько дней назад тысячи людей погибли, получили ранения и остались без крова в результате сильного землетрясения, произошедшего в нескольких городах Турции.

PASHA Holding и его дочерние компании пожертвовали по 500 000 долларов в два ведущих фонда Турции – Ahbap и AFAD - что в общей стоимости составляет 1 миллион долларов.

«От имени нашей группы компаний выражаю соболезнования семьям и родственникам погибших, братскому народу Турции, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, а также скорейшего устранения последствий землетрясения» - сказал главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов.