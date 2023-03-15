QazTrade организует торговую миссию в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Центр развития торговой политики Казахстана "QazTrade" отправит торговую миссию в Азербайджан.

Как сообщил Trend диписточник, мероприятие пройдет с 4 по 6 апреля 2023 года.

Основная цель миссии – дать возможность казахстанским предприятиям установить контакты с азербайджанскими коллегами, потенциальными экспортерами, импортерами и дистрибьюторами. Источник добавил, что QazTrade надеется, что запуск миссии расширит сеть казахстанских предприятий и будет способствовать развитию экономических отношений между двумя странами.

QazTrade покроет расходы одного участника от компании и предлагает заинтересованным предприятиям выдвинуть делегата, который будет представлять их компанию.

QazTrade, функционирующий с 2006 года, призван помочь казахстанским предприятиям в расширении их деятельности и создании возможностей для международного сотрудничества. QazTrade изучает и выявляет вопросы общенациональной торговой системы и принимает участие в реализации торговой политики Казахстана.