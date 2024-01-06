В Азербайджане прогнозируется рост производства молока

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будет увеличено производство молока, и соответствующий показатель к 2028 году достигнет 2,57 миллиона тонн, передает Trend со ссылкой на источник в министерстве сельского хозяйства.

В 2024 году ожидается выпуск 2,36 миллиона тонн молока, в 2025 году - 2,42 миллиона тонн, в 2026 году - 2,492 миллиона тонн, в 2027 году - порядка 2,57 миллиона тонн.

Отметим, что в 2022 году производство молока в Азербайджане составило 2,264 миллиона тонн, что на 1,86 процента больше, чем в 2021 году.

За январь-ноябрь 2023 года в стране было произведено 2,062 миллиона тонн молока, что на 1,3 процента больше аналогичного показателя 2022 года.

Развитие агросферы входит в число приоритетов правительства Азербайджана, которое использует разные финансовые стимулы в отношении фермерских хозяйств.