Производство золота достигло самого высокого годового показателя - "AzerGold"

БАКУ /Trend/ - За прошлый год показатели производства составили 63,7 тысячи унций золота. Это самый высокий годовой показатель за период деятельности ЗАО "AzerGold".

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам деятельности за 2023 год.

По его словам, в прошлом году на золоторудном месторождении "Тулалар" впервые был проведен "взрывной процесс".

"В прошлом году было добыто 114,3 тысячи унций серебра. Производство золота превысило план на два процента, серебра - на шесть процентов", - отметил он.

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