Латвия активно работает над обновлением своей климатической политики и законодательной базы - министр

БАКУ /Trend/ - Латвия активно работает над обновлением своей климатической политики и законодательной базы, чтобы оставаться на пути к климатической нейтральности.

Об этом заявил министр энергетики и климата Латвии Каспарс Мельнис, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

Министр отметил, что на саммите было много обсуждений о необходимости ускорения климатических действий, и Латвия также готова внести свой вклад в решение глобальных климатических проблем.

"В этом году Латвия имела честь принимать первое совещание IPCC по вопросам изменения климата и городов, подчеркнув важность отчетов Межправительственной панели по изменению климата (IPCC). Латвия также обязуется предоставить свой двусторонний отчет по прозрачности в установленный срок", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Латвия активно поддерживает финансирование для развития многомерного индекса уязвимости, а также внесла вклад в Центральный фонд экстренной помощи ООН и Фонд потерь и ущерба. В такие сложные времена важно действовать сообща, сказал он.

"У нас только одна планета, и нам необходимо работать вместе ради будущего наших детей", - заключил он.