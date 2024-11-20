Германия закрыла 16 угольных электростанций в этом году - Дженнифер Морган

БАКУ /Trend/ - Германия закрыла 16 угольных электростанций в 2024 году.

Об этом заявила государственный секретарь и специальный посланник по международным вопросам изменения климата Германии Дженнифер Морган, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Мы задействуем все возможные рычаги для того, чтобы деньги поступали в развивающиеся страны в нужных объемах. Германия остается приверженной своим обязательствам", - сказала она.

По ее словам, Германия будет выполнять свою часть работы, но другие страны тоже должны брать на себя ответственность. Проблемы сегодняшнего дня не решаются методами 1990-х годов, и для этого необходимы частные инвестиции и упрощение процедур климатического финансирования.

"Нам нужно амбициозное решение по смягчению последствий изменения климата. Мы должны ускорить справедливый, равноправный и упорядоченный переход от ископаемых видов топлива. К 2030 году мы должны утроить использование возобновляемых источников энергии и удвоить эффективность энергетики", - подчеркнула Дженнифер Морган.

Она также отметила, что возобновляемые источники энергии составляют почти 60 процентов потребления электроэнергии в стране. Спрос на газ в Германии сокращается, и страна имеет одну из самых стабильных энергетических сетей в мире.

"Мы выполняем свою часть работы, и тем, кто пытается повернуть время вспять, я говорю: будьте осторожны. Решения климатического кризиса — это величайшая экономическая возможность нашего поколения. Глобальные инвестиции в зеленую энергию в два раза превышают инвестиции в ископаемые виды энергии, и ни один инвестор не захочет видеть, как их вложения окажутся "застрявшими", - добавила она.