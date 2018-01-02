Работы по поиску пропавших альпинистов в Азербайджане временно ограничены -штаб (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с резким ухудшением погодных условий (снегопад, понижение температуры воздуха, сильный ветер, снижение дистанции видимости) на территории проведения операции по поиску альпинистов в Губинском районе ограничены поисково-спасательные работы. Об этом сообщили Trend во вторник в Оперативном штабе по поиску пропавших альпинистов.

В поисках, организованных министерством по чрезвычайным ситуациям, участвуют группы профессиональных спасателей министерства, сотрудники других государственных структур и группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов. В зависимости от метеорологических условий к операции привлекаются вертолет и специально обученные собаки МЧС.

Отметим, что 23 декабря трое альпинистов - членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде, Бабура Вагиф оглы Гусейнова и Намина Низами оглу Буньятзаде, отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Поиски начались 27 декабря.

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