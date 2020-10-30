Азербайджанская армия не обстреливает гражданское население - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянскими СМИ информация о том, что мирное население пострадало якобы в результате обстрела со стороны азербайджанской армии села Гарабулаг Ходжалинского района (бывшее село Акнахпюр Аскеранского района) является ложной.

Об этом в пятницу сообщили Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министерство официально заявляет, что Азербайджанская армия ведет огонь только по военным целям, а не по гражданскому населению.