Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел - Ходжик Губадлинского района и Ховуслу Джабраильского района
БАКУ / Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел. Это село Ходжик Губадлинского района и село Ховуслу Джабраильского района.
Trend представляет вниманию этот видеорепортаж:
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Видеорепортаж из освобожденных от оккупации сел - Ходжик Губадлинского района и Ховуслу Джабраильского района
Началась работа по включению исторического центра города Шуша в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО
На улицах Актобе казахи и азербайджанцы отметили победу автопробегом "Карабах – это Азербайджан!" (ВИДЕО)
С появлением новых технологий стимулируются инновации, появляются новые игроки на рынке, новые стартапы - Таир Исмаилов (ВИДЕО)
Президенту пишут: Победы в боях за освобождение наших земель от оккупации золотыми буквами вписали Ваше имя в историю Азербайджана навеки
В абсурдных заявлениях Эмманюэля Макрона особая инициатива принадлежит глобальным банковско-финансовым мошенникам - эксперт
Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме – Лавров
Иллюзии о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц назад, не должно было быть – Лавров
Я убежден, что целостность трехстороннего заявления по карабахскому конфликту будет сохранена – Лавров
Турция примет участие в процессе мониторинга и наблюдения за соблюдением договоренностей по Карабаху- Минобороны
В освобожденной от армянской оккупации Шуше приступает к работе отдел полиции, создается комендатура
На странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация по случаю Дня Конституции (ФОТО)
С открытием наземного транспортного коридора в Нахчыван пассажироперевозки могут увеличиться втрое– Госслужба Азербайджана
Предвзятое заявление главы МИД Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном вызывает сожаление – МИД
Дочь Муслима Магомаева о победе Азербайджана над Арменией: Var ol, qanadlan, ey Azərbaycan! Var ol qəhrəman, sən, Azərbaycan! (ВИДЕО)
В Анкаре будет создан парк "Свободу Карабаху" - мэр Мансур Яваш в проекте телемоста "Баку-Стамбул" АМИ Trend (ВИДЕО)