Губернатор крупнейшего штата Австралии намерена посетить Азербайджан

10 августа 2017 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Перте состоялась встреча почетного консула Азербайджана в Австралии Айдан Рзаевой с губернатором Западной Австралии Керри Сандерсон.

В ходе встречи консул довела до внимания губернатора информацию об Азербайджане, о работе, проводимой по расширению и развитию политических, торгово-экономических, парламентских, гуманитарных и других связей между двумя государствами.

Консул также отметила, что в октябре этого года в Баку состоится первый азербайджано-австралийский бизнес-форум, в котором планируется участие десятков деловых людей из Австралии.

Рзаева пригласила Керри Сандерсон посетить Азербайджан.

Губернатор Западной Австралии высоко оценила успехи Азербайджана, достигнутые в политической, экономической и других сферах, и отметила желание посетить республику. Она также подчеркнула необходимость расширения связей между двумя государствами, и особо отметила, что проведение в октябре бизнес-форума создаст хорошие возможности для этого.

Керри Сандерсон - 32-й губернатор Западной Австралии, является представителем королевы Елизаветы II в этом самом крупном штате страны. Губернатор штата назначается королевой по представлению премьера Западной Австралии.

Azernews Newspaper
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