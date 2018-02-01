Юсуф Мамедалиев: Азербайджанское государство хочет видеть молодежь здоровой, образованной, патриотичной, современной и привязанной к национальным корням

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство хочет видеть молодежь страны здоровой, образованной, патриотичной, современной и привязанной к национальным корням, сказал в эксклюзивном интервью Trend помощник Первого вице-президента, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

По его словам, для Азербайджанского государства всегда была характерна деятельность по развитию и воспитанию молодого поколения.

"Основа этой традиции была заложена давно общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Шаги, предпринимаемые в последние годы в этом направлении, соответствуют новому периоду молодежной политики. Самое высокое руководство государства уделяет особое внимание государственной политике, что еще раз проявилось во время формирования новой структуры Администрации Президента в 2017 году, когда был создан отдел по вопросам молодежной политики и спорта. Азербайджанское государство хочет видеть молодежь страны здоровой, образованной, патриотичной, современной и привязанной к национальным корням. Наше государство, его глава Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент страны Мехрибан Алиева заинтересованы в том, чтобы молодежь развивалась в соответствии с требованием современности, и повышении ее роли в построении будущего нашей страны. Проекты и мероприятия, которые предусмотрено осуществить в рамках принятой государственной программы «Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах», позволят нашей молодежи достичь еще больших успехов", - сказал завотделом.

Как и во всем мире, в Азербайджане есть проблемы, решения которых хочет молодежь, сказал Мамедалиев.

"Считаю, что азербайджанская молодежь способна сама решить любую проблему. Государство должно создать среду для этого, и вся наша деятельность направлена на это. Эффективное решение любой проблемы зависит от правильного нахождения этой проблемы, то есть ее диагностики. Поэтому сначала мы решили изучить, какие проблемы существуют. К этой работе мы привлекли профессионалов. В 2018 году, проведя опрос в режиме онлайн и офлайн (лицом к лицу) среди молодежи в возрасте 16-29 лет, проживающей в столице и регионах, выявив трудности в сферах образования, досуга, социальной жизни, здравоохранения, спорта, военного патриотизма, культуры и искусства, занятости, планируем найти пути их решения", - сказал Юсуф Мамедалиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Камаля Сейидова. Редактор: Ирина Парфенова)

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