Премьер Черногории посетит Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Черногории Душко Маркович посетит Азербайджан в скором времени.

Об этом сказал в пятницу в интервью Trend министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович.

Он отметил, что в ближайшее время будут организованы визиты премьер-министра Душко Марковича и президента парламента Черногории Ивана Брайовича в связи с дальнейшим укреплением отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Черногорией.

«Отношения между Черногорией и Азербайджаном находятся на высоком политическом и рабочем уровнях. Важной вехой наших дружественных отношений является декларация о дружественных отношениях и партнерстве, подписанная Президентом Черногории Филипом Вуяновичем и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2013 году», - сказал он.

Министр отметил, что в последнее время странами были предприняты важные шаги в рамках сотрудничества в разных сферах, в число которых, в частности, входит подписание меморандума о сотрудничестве в области государственного управления.

«Во время моего недавнего визита в Азербайджан в ноябре 2017 года, в ходе которого я провел ряд переговоров с высшими должностными лицами, мы сошлись во мнении, что существует множество возможностей для дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах сельского хозяйства, туризма, образования, науки, культуры, спорта, парламентского сотрудничества», - сказал Дарманович.

По словам министра, очередное заседание Объединенного экономического комитета, которое состоится в этом году в Баку, несомненно, будет способствовать определению направлений дальнейшего сотрудничества.

Дарманович также добавил, что ожидается визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Подгорицу.

Ранее сообщалось, что Президент Черногории Филип Вуянович посетит Азербайджан для участия в 6-м Глобальном Бакинском форуме, который состоится 15-18 марта.

Азербайджан признал независимость Черногории в 2006 году. Протокол об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Черногорией был подписан 24 апреля 2008 года. Азербайджан стал третьим по величине инвестором в экономику Черногории в 2017 году.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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