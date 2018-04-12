Во время голосования на президентских выборах в Азербайджане не было нарушений - партия

12 апреля 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во время голосования на президентских выборах в Азербайджане не наблюдалось нарушений закона.

Об этом в четверг говорится в заявлении Партии демократических реформ Азербайджана по результатам ее наблюдений на президентских выборах, которые состоялись накануне.

В заявлении говорится, что наблюдатели от партии охватили 125 избирательных округов и 1000 избирательных участков.

«Согласно их данным, в процессе регистрации кандидатов не наблюдалось каких-либо нарушений закона. Всем кандидатам была дана возможность доступа к электронным и печатным средствам информации. Право на свободу собраний политических сил не было ограничено. Заслуживает положительной оценки организация ЦИК выборов на высоком уровне, работы, проделанные в области просвещения по выборам, размещение веб-камер на участках, оперативное информирование общественности в день выборов о результатах, создание нормальных условий для СМИ, неправительственных организаций, политических партий, представителей международных организаций для наблюдения за выборами», - говорится в заявлении партии.

Отмечается, что в целом в избирательном процессе, а также во время голосования не наблюдалось нарушений закона, напряженности между избирателями и членами избирательных комиссий.

«Выборы 11 апреля были проведены в соответствии с принципами прозрачности и демократии. Созданы все необходимые условия для свободного волеизъявления избирателей, явно ощущалась активность избирателей», - отмечается в заявлении.

Было сказано, что пометки, сделанные наблюдателями партии, и результаты итоговых протоколов совпадают с результатами, объявленными Информационным центром ЦИК.

В заявлении говорится, что наблюдатели не выявили каких-либо серьезных нарушений, фактов, противоречащих закону.

«В целом, по сравнению с предыдущими выборами, проведенными в стране, на этих выборах наблюдалось продвижение», - отмечается в заявлении.

Напомним, что в среду в Азербайджане прошли президентские выборы. В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в стране проголосовали 3 962 123 избирателя.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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