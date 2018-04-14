Попытки бросить тень на прозрачные и демократические выборы в Азербайджане обречены на провал - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ 11 апреля еще раз продемонстрировал свою политическую волю и избрал Президентом на прозрачных и демократических выборах Ильхама Алиева. Но очевидно, что организация выборов на высоком уровне, высокая активность избирателей и отсутствие нарушений закона в день голосования очень обеспокоили антиазербайджанские силы. И наблюдательная миссия ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и ПАСЕ, оставаясь верной своим традициям, обнародовала предвзятый и полный клеветы отчет.

Об этом сказала Trend председатель Низаминской районной организации партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Садагат Велиева.

Депутат отметила, что предвзятый отчет наблюдательной миссии ПА и БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ является в первую очередь проявлением явного неуважения к азербайджанским избирателям.

«Полное уточнение списков избирателей в период подготовки к выборам, обеспечение окружных избирательных комиссий, а также участков необходимыми техническими средствами, создание всех необходимых условий для реализации избирательных прав граждан - очевидные факты. На тысяче участках были установлены веб-камеры, по стране за выборами следили тысячи наблюдателей и проводился еxit poll», - отметила Велиева.

Депутат добавила, что даже члены наблюдательной миссии ПА и БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ в предвыборный период провели встречи в штабах отдельных политических партий, побывали на встречах, митингах по агитации за кандидатов.

«Предвзятый отчет наблюдательной миссии ПА и БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ - это грязный шаг, предпринятый против единства народа-власти в Азербайджане, веры и доверия народа к Ильхаму Алиеву», - отметила Велиева.

Депутат добавила, что попытки бросить тень на прозрачные и демократические выборы обречены на провал.

Велиева выразила надежду на то, что наблюдательная миссия ПА и БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ пересмотрит отчет и представит справедливый и объективный итоговый отчет.

«В первую очередь ПА и БДИПЧ ОБСЕ, ПАСЕ сами должны уважать пропагандируемые ими демократические ценности и высоко оценивать деятельность Азербайджана, который достиг серьезных успехов на пути демократизации», - добавила Велиева.

11 апреля в Азербайджане состоялись президентские выборы.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

По итогам обработки 99,9 процента бюллетеней действующий глава государства, председатель партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев набрал на президентских выборах 86,03 процента голосов избирателей.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В течение дня за процессом голосования можно было наблюдать на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участков в 119 избирательных округах.

В Азербайджане 5 332 817 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины. Всего в Азербайджане проголосовали 3 962 123 избирателя.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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