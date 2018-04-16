Али Ахмедов: БДИПЧ ОБСЕ никак не может уйти от двойных стандартов

16 апреля 2018 13:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 11 апреля прошли опирающиеся на демократические ценности и нормы президентские выборы. Все были свидетелями того, что выборы прошли в условиях высокой активности избирателей. Об этом заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов сказал, комментируя предварительный отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по президентским выборам в Азербайджане.

По словам Ахмедова, переизбрание кандидата от ПЕА, действующего Президента Ильхама Алиева должно считаться результатом высокой оценки, данной народом его деятельности за прошедшие годы. «С другой стороны, ПЕА на высоком уровне организовала избирательную кампанию, провела сотни митингов и встреч, ознакомив избирателей с платформой своего кандидата. Как полномочный представитель, а также исполнительный секретарь ПЕА подтверждаю, что и избирательная кампания, и весь избирательный процесс были справедливыми, прозрачными и соответствовали демократическим нормам. Наглядным доказательством этого является спокойная обстановка в стране после выборов, поздравление избранного Президентом кандидата всеми другими кандидатами и высокая оценка результатов голосования подавляющим большинством наблюдателей, которых было до 900 человек», - сказал он.

Ахмедов отметил, что БДИПЧ ОБСЕ никак не может уйти от двойных стандартов, бросает тень на президентские выборы, которые высоко оценили все, в том числе большинство международных наблюдателей.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана объявила окончательные итоги выборов Президента Азербайджана, которые прошли 11 апреля.

Председатель ПЕА, действующий Президент Ильхам Алиев набрал 86,02 процента голосов избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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