Ровшан Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана

21 апреля 2018 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ровшан Шукюр оглу Рзаев назначен председателем Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана.

Он сменил на этом посту Али Гасанова.

В субботу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Ровшан Рзаев - депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, член правления общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики".

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