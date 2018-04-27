Юсуф Мамедалиев: Под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Азербайджане стремительно развиваются гимнастические дисциплины

БАКУ /Trend/ - Благодаря работе, проведенной для развития гимнастики под руководством Первого вице-президента, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, в стране стремительно развиваются гимнастические дисциплины.

Об этом сказал, выступая в пятницу на церемонии открытия Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку, помощник Первого вице-президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам молодежи и спорта Администрации Президента Азербайджана Юсуф Мамедалиев.

«Дамы и господа, уважаемые гости, дорогие спортсмены и любители спорта, искренне приветствую в Национальной арене гимнастики всех участников еще одного организованного в Азербайджане престижного соревнования - Кубка мира по художественной гимнастике, говорю «Добро пожаловать» всем гостям нашей страны!», - сказал Юсуф Мамедалиев.

Как отметил завотделом Администрации Президента, сегодня Азербайджан на высоком уровне принимает крупномасштабные международные соревнования, в том числе чемпионаты Европы и мира, признан в мире как спортивная страна.

«Кстати, именно в эти дни всемирно известные звезды Формулы 1 в рамках Гран-при демонстрируют свое мастерство на центральных улицах нашего города. Уверен, что эти соревнования, как всегда, тоже пройдут успешно, наша страна еще раз запомнится своим гостеприимством», - подчеркнул Юсуф Мамедалиев.

Юсуф Мамедалиев отметил, что в последние годы мы наблюдаем нежные и чарующие выступления звезд художественной гимнастики, ставшей любимым видом спорта молодых девушек в нашей стране.

«Воспитанницы сформированной уже в Баку школы художественной гимнастики ведут борьбу с известными гимнастами и достойно представляют нашу страну на международной арене. Мы все радуемся и гордимся этими успехами. Несомненно, что эти успехи - результат правильной спортивной политики государства под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и внимания к развитию молодежи», - отметил заведующий отделом Администрации Президента.

Юсуф Мамедалиев подчеркнул, что благодаря работе, проводимой для развития гимнастики под руководством Первого вице-президента, президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой, гимнастические дисциплины стремительно развиваются. Условиями, созданными для гимнастов, пользуются не только местные спортсмены, но и гимнасты, участвующие в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

«Для участия в сегодняшнем престижном Кубке мира в Азербайджан приехали спортсмены из 25 стран. Несомненно, что напряженная борьба гимнастов за медали еще раз заставит нас пережить волнительные моменты, даст возможность стать частью гимнастического праздника. Самое главное - это соревнование внесет свой вклад в повышение мастерства наших спортсменов, дальнейший рост интереса к этому виду спорта и дальнейшее его развитие. Благодарю за внимание, желаю успехов гимнастам и объявляю Кубок мира по художественной гимнастике открытым!», - сказал Юсуф Мамедалиев.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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