Азербайджан займётся подготовкой таджикских дипломатов

30 апреля 2018 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан ежегодно будет предоставлять пять квот гражданам Таджикистана для обучения в Азербайджанской дипломатической академии (ADA), а также шесть квот для повышения квалификации таджикских дипломатов, передаёт в понедельник пресс-служба министерства иностранных дел Таджикистана.

Соответствующее соглашение было подписано в Баку 25 апреля между министерством иностранных дел Таджикистана и Дипломатической академией министерства иностранных дел Азербайджана.

С таджикской стороны соглашение было подписано послом Таджикистана в Азербайджане Рустамом Соли.

По завершении церемонии подписания соглашения состоялась встреча посла Таджикистана с заместителем министра иностранных дел Азербайджана, ректором Дипломатической академии Хафизом Пашаевым. В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном.

В библиотеке Академии также состоялось открытие уголка Таджикистана, где выставлены книги президента Таджикистана Эмомали Рахмона, научно-исторические произведения, посвящённые его деятельности. Здесь также представлены труды, посвященные достижениям центральноазиатской республики за годы независимости, а также книги по истории и культуре Таджикистана.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @FDolukhanov

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