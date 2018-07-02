Болгарское ТВ испортило бархатный диван армянских «демократов»: обидится ли Ереван? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В болгарской прессе был распространен обширный видеоматериал, посвящённый агрессии Армении в отношении Азербайджана.

Напомним, что после апрельских событий 2016 года съёмочная группа болгарского телеканала bTV отправилась в Нагорный Карабах.

После протеста официального Баку телеканал отправил съёмочную группу в Азербайджан. В результате болгарская пресса подготовила объективную передачу о ситуации на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, армянских зверствах и Ходжалинском геноциде. В передаче была отражена позиция официального Баку по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

В 13-минутном репортаже говорится о том, как армяне разорили расположенную на линии фронта в Тертерском районе деревню Шихарх. Азербайджанцы, ставшие вынужденными переселенцами в результате оккупации их земель, рассказывают о том, как члены их семей были жестоко убиты армянскими вооружёнными силами.

В репортаже также говорится о высокой боевой подготовке и боевом духе солдат азербайджанской армии.

Интересно то, что на сайте телеканала под видео можно увидеть крайне занимательный комментарий от пользователя со звучным и весьма показательным именем. Комментарий, написанный на болгарском в виде открытого письма главному редактору «bTV Новости» Гене Трайковой, полон фрустрации и неприкрытой злобы. В комментарии свалено в одну кучу всё, что только можно: пропаганда 90-х, демократия, национальная принадлежность, продажность, отсутствие профессионализм. Иными словами, все те слова, с которыми очень хорошо знакомы в армянской прессе.

Чем вызвано подобное негодование – догадаться несложно. Одно дело разглагольствовать о демократии и свободе слова бок о бок с проармянскими политиками и журналистами и совсем другое – проявлять демократичность и уважение к свободе слова в отношении отличной от собственной, к тому же справедливой позиции. Второй вариант, к сожалению, большинство диванных «демократов» пока ещё не освоило. Ну что ж, остаётся только пожелать им поудобнее устроиться на своих диванах с бархатной обивкой, наблюдать всё растущее число объективных материалов про нагорно-карабахский конфликт и поменьше нервничать.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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