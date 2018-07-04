Али Гасанов: На фоне вчерашних событий абсолютное большинство в Азербайджане с честью вышло из этого испытания

4 июля 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На фоне вчерашних событий, связанных со сбоем в системе снабжения электроэнергией и вооруженным нападением на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, с уверенностью можно сказать, что абсолютное большинство в Азербайджане с честью вышло из этого испытания.

Об этом в среду на свой странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

"Хорошие люди во всем видят светлые стороны, если они увидят что-то приятное, греющее душу, то делятся им с другими и стараются, чтобы все остальные извлекли пользу из этой красоты. Даже если они не видят ничего хорошего, они сами создают красоту и снова делятся с окружающими. Сразу же после аварии, произошедшей 3 июля под влиянием жаркой погоды при температуре 42-45 градусов, на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, играющей важную роль в энергообеспечении страны, по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана специальная Государственная комиссия, соответствующие структуры в соответствии с поручением главы государства приступили к оперативному устранению последствий аварии. В результаты предпринятых шагов были предотвращены все возможные случаи. Самое главное, что была сохранена жизнь наших граждан, удалось избежать гибели людей и за короткий промежуток времени было восстановлено снабжение электроэнергией", - написал Али Гасанов.

В то время, когда государственные структуры пытались устранить последствия аварии, отметил Али Гасанов, на главу Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева было совершено вооружение покушение, он сам и его телохранитель были ранены.

"О случившемся сразу же было доложено Президенту Азербайджана, глава государства сделал поручения, лицо, совершившее преступление, было обезоружено и задержано", - отметил Али Гасанов.

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