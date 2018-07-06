Положение Армении может улучшиться, если она положит конец военной оккупации в отношении Азербайджана - Хикмет Гаджиев (версия 2)

6 июля 2018 18:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Армения, положив конец военной оккупации в отношении Азербайджана и построив цивилизованные отношения с соседними странами, также сможет воспользоваться возможностями регионального сотрудничества, и в конечном итоге социально-экономическое положение населения Армении может значительно улучшиться.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что во второй половине 2018 года в соответствие с процедурными правилами и в соответствие с алфавитным порядком Азербайджан будет председательствовать в Организации Черноморского экономического сотрудничества.

"В период своего председательства приоритетом Азербайджана в регионе ОЧЭС станет развитие транспортных узлов. Наряду с этим Азербайджан в период своего председательства будет уделять особое внимание развитию отраслевого сотрудничества в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, связь. В период своего председательства в Азербайджане по указанным темам планируется провести на высоком уровне ряд мероприятий, семинаров и конференций. Также в конце 2018 года Азербайджан будет принимать 39-й совет министров иностранных дел ОЧЭС", - добавил Гаджиев.

Цели и намерения ОЧЭС – развитие регионального сотрудничества стран-членов, создание стабильности и пространства мира, где одна страна не выдвигает претензии в отношении территориальной целостности и природных ресурсов другой.

"Азербайджан поощряет вложение инвестиций, энергетическое партнерство, транспортные артерии, торговлю и туризм и в целом взаимовыгодное сотрудничество для обеспечения среды, где господствуют надежные и добрососедские отношения", - добавил глава пресс-службы МИД.

По его словам, в ближайшее время азербайджанской делегацией в штаб-квартире ОЧЭС будут широко доведены до сведения стран-членов приоритеты Азербайджана в период своего председательства.

"Но мы также должны называть своими именами существующие проблемы. Продолжающаяся военная агрессия Армении в отношении Азербайджана и продолжение оккупации азербайджанских территорий угрожают региональному всестороннему сотрудничеству на пространстве ОЧЭС, тормозят осуществление предстоящих целей и намерений", - отметил Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Положение Армении может улучшиться, если она положит конец военной оккупации в отношении Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Политика 17:23
МИД Армении выступает с заявлениями, напоминающими эру Саргсяна - Хикмет Гаджиев
Политика 5 июля 19:20
МИД Азербайджана назвал военной авантюрой размещение внутренних войск Армении на оккупированных территориях
Политика 4 июля 15:41
Азербайджан, Грузия и Турция направили совместное письмо генсеку ООН
Экономика 3 июля 18:47
В ООН при соорганизаторстве Азербайджана обсудили права лиц африканского происхождения
Политика 2 июля 21:00
Болгарское ТВ испортило бархатный диван армянских «демократов»: обидится ли Ереван? (ВИДЕО)
Политика 2 июля 20:23
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры
Политика 20:55
В Баку первоклассниками станут более 2400 детей в возрасте до шести лет
Общество 20:45
Совет Евросоюза одобрил торговое соглашение с Японией
Европа 20:42
Посол США: Трамп не опасается протестов в Лондоне и поощряет свободу слова
США 20:06
В Азербайджане отметят 90-летний юбилей видного ученого Азада Мирзаджанзаде
Политика 19:58
Азербайджан увеличит экспорт фундука в Европу
Бизнес 19:40
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Мексики
Политика 19:17
Новруз Мамедов избран председателем Наблюдательного совета SOFAZ
Энергетика 19:16
Эксперт организации Seniour Expert Services прибыл с визитом в Баку (ФОТО)
Бизнес 19:14