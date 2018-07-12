МВД, СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели совещание по последним событиям в Гяндже

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов, министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов и глава Службы государственной безопасности (СГБ) генерал-лейтенант Мадат Гулиев в четверг провели расширенное совещание в Гяндже с членами и руководством следственно-оперативной группы, созданной в связи с известными событиями в этом городе, заслушали отчеты о проделанной работе.

Об этом говорится в сообщении МВД.

Были арестованы девять человек, совершивших в Гяндже кровавое преступление.

Главы госструктур дали дополнительные поручения по интенсификации следственных действий для установления и поимки других участников преступления, усилению оперативно-розыскных мероприятий.

После совещания Гаралов, Усубов и Гулиев приняли участие в траурной церемонии по погибшим офицерам полиции - полковнику полиции Ильгару Балакишиеву и полковник-лейтенанту полиции Самеду Аббасову.

По поручению Президента Азербайджана они выразили соболезнования главы государства семьям и близким погибших.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, подозреваемый в убийстве одного из офицеров полиции, выполнявшего служебный долг в ходе незаконной акции 10 июля в Гяндже.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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